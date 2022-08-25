Во Владимире на День города временно перекроют Студеную гору из-за салюта

Согласно документа, движение всех видов транспорта по улице Студеная гора будет закрыто 27 августа с 21.50 до 22.20 на участке от улицы Сосенской до улицы Гражданской. Водителям предлагается объехать этот участок через улицы Гражданскую, Садовую, 9-го Января, Красноармейскую, проспект Строителей, улицу Мира и Октябрьский проспект.

Скорее всего данный участок перекроют ради запуска салюта, так как именно в это время владимирцев ждем семиминутный фейерверк.

Напомним — также в этот день с 9.00 до 23.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянская, Московская и Большая Нижегородская.