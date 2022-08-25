В Александрове задержан мошенник, обманувший 82-летнего пенсионера

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска полиции Александровского района задержали по подозрению в мошенничестве 23-летнего жителя Сергиева Посада Московской области.

По версии следствия, 13 августа 82-летнему дедушке из Александрова поступил звонок от неизвестного мужчины, который рассказал обычную для жуликов историю: якобы внучка дедушки попала в ДТП и, чтобы не возбуждать уголовное дело, нужно передать «правоохранительным органам» деньги — 50 тысяч рублей.

Пенсионер поверил и передал деньги курьеру — тому самому молодому человеку.

Согласно договоренности, парень должен был перевести деньги на счета сообщников, но оставил всю сумму себе и решил ее потратить. В итоге его задержали сразу после поступившего в полицию сообщения.

Сам молодой человек вину признал и раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.