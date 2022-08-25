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Общество25 августа 2022 11:47

В Камешковском районе переизбрали главу администрации Анатолия Курганского

Он останется руководить районом еще на один срок
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает администрация Владимирской области, в Камешковском районе Совет народных депутатов избрал главу администрации.

Сам конкурс проходил в два этапа и до финала добрались двое — действующий глава Анатолий Курганский и его первый заместитель Людмила Гуреева.

Депутаты Райсовета единогласно поддержали действующего руководителя, который в итоге был переизбран.

Отмечается, что на заседании присутствовали вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Лызлов, а также директор департамента региональной политики Татьяна Адулова, которая возглавляла конкурсную комиссию.