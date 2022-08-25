В Муроме грузовая машина насмерть сбила 66-летнего мужчину

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 23 августа в 10.35 водитель грузовой машины «МАН» 1961 года рождения допустил наезд на мужчину 1956 года рождения, который переходил дорогу неподалеку от торгового центра на улице Кирова.

По сведениям Госавтоинспекции, пешеход шел по регулируемому пешеходному переходу и уже завершал переход улицы, когда оказался под колесами грузовика. К сожалению, удар оказался настолько сильным, что мужчина погиб на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.