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Происшествия25 августа 2022 11:26

Во Владимире три человека эвакуированы на пожаре в многоквартирном доме

Происшествие случилось утром 25 августа на улице Тракторной
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.50 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о пожаре, происходящем в доме №1 «б» по улице Тракторная.

Прибывшие на место ЧП 18 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах обнаружили задымление на первом этаже дома. Тут же было сформировано звено газодымозащитников, которые отправились на разведку и тушение.

Оказалось, что пожар небольшой — в подсобном помещении горел матрас, который быстро потушили на площади 2 квадратных метра. Никто из людей не погиб и не пострадал, три человека были эвакуированы.

Причину пожара в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.