Во Владимире в «резиновой квартире» хозяин прописал четырех иностранцев

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, участковые отдела полиции по Фрунзенскому району Владимира совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции установили факт нарушения со стороны 62-летнего местного жителя.

По версии следствия, мужчина с июня по август текущего года направлял в отдел УВМ уведомления о прибытии иностранцев, указывая местом их жительства свой адрес. На самом деле никто из иностранных граждан у него не жил.

По данному факту дознаватели отдела полиции №3 возбудили уголовное дело. Всего в нем фигурирует четыре факта постановки на миграционный учет. Расследование продолжается.