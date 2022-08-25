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Здоровье25 августа 2022 8:40

Во Владимирской области за сутки подтверждено 192 случая коронавируса

Такие результаты лабораторных исследований получены на утро 25 августа
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на территории региона за минувшие сутки лабораторно подтверждено 192 новых случая заражения коронавирусом. На первом месте снова Владимир, где выявлено 43 заражения. На втором месте в суточной сводке оказался Муромский район с 20 новыми заболевшими, на третьем — Петушинский район, где подтверждено 19 случаев.

В Александровском районе подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом. В Ковровском районе 16, в Гусь-Хрустальном районе 15, в Кольчугинском районе 11, в Юрьев-польском и Суздальском районах по 10, в Киржачском районе девять, в Радужном восемь, в Камешковском районе шесть, в Собинском и Гороховецком районах по два, в Судогодском. Меленковском и Вязниковском районах по одному случаю.

Единственным муниципалитетом, где коронавирус за сутки не выявили, оказался Селивановский район.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 155169 случаев заражения коронавирусом.