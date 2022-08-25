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Происшествия25 августа 2022 7:52

В Вязниках бизнесмена оштрафовали за контрафакт на 3 миллиона рублей

У него обнаружили крупную партию алкогольной продукции
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Вязниковский городской суд на днях вынес обвинительный приговор местному предпринимателю, который обвинялся в закупке и хранении спиртосодержащей продукции в целях сбыта.

Суд установил, что с 1 марта 2018 по 1 декабря 2021 года бизнесмен, не имеющий на то лицензии, закупил в целях дальнейшей продажи спирт объемом более 6500 литров, а также 1500 бутылок алкогольной продукции. Их он хранил в помещении принадлежащих ему автомойки и кафе.

С учетом всех обстоятельств дела, суд признал бизнесмена виновным и приговорил к штрафу в 3 миллиона рублей. Изъятую у него продукцию суд постановил уничтожить.

Приговор в законную силу не вступил.