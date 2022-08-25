Во Владимирской области обмолочено уже более 55 процентов зерновых

Промежуточные итоги уборочной кампании-2022 обсудили 23 августа на совещании в администрации Владимирской области. Об основных показателях уборки урожая сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года в регионе составили почти 284 тысяч га. К уборке на зерно подлежит 94,5 тысячи га зерновых и зернобобовых культур. На 23 августа обмолочено 55 процентов зерна, средняя урожайность – 25,8 центнеров с гектара. При этом наивысшая урожайность зафиксирована в Суздальском (32,7 ц/га), Муромском (30,4 ц/га) и Юрьев-Польском (27,1 ц/га) районах. Отдельные хозяйства приступили к уборке картофеля и овощей.

По итогам уборочной кампании этого года ожидается, что урожай зерновых составит 200 тысяч тонн зерна (уровень 2021 года – 178 тысяч тонн), 75 тысяч тонн картофеля (в 2021 году – 73,8 тысячи тонн), 25 тысяч тонн овощей открытого грунта и 9,5 тысяч тонн овощей защищённого грунта (на уровне показателей прошлого года).