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Общество24 августа 2022 13:56

В Радужном прокуроры нашли нарушения в работе муниципального перевозчика

Проверка проводилась после ДТП с участием автобуса, случившегося 30 июля
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки по ДТП с автобусом №115 «Владимир — Радужный» и легковым автомобилем, в котором погибли два человека, а еще семь человек получили травмы, надзорное ведомство проверило работу МУП «АТП города Радужный».

В ходе проверки было установлено нарушение лицензионных требований, которое выразилось в том, что водители слишком долго работали. Также нарекания вызвало техническое состояние автобусов, порядок проведения инструктажей водителей и правила проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров, а также соблюдение правил регистрации машин в ГИБДД.

По результатам проверки на руководство предприятия составлены протоколы об административных правонарушениях. Также перевозчику выдано предписание об устранении нарушений.