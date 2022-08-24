В Юрьев-Польском семья инвалида не могла получить новую жилплощадь

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Юрьев-Польского района проверки было установлено, что семья из пяти человек была признана малоимущей и нуждающейся в жилплощади, которая предоставляется по договору социального найма.

При этом сын обратившегося в прокуратуру гражданина — инвалид детства, страдающий тяжелой формой хронической болезни. Это заболевание включено в специальный перечень, дающий право инвалидам на дополнительную жилплощадь, но семья ее так и не получила.

По итогам проверки прокуратура обратилась в Юрьев-Польский районный суд, потребовав обеспечить семью жильем согласно нормативов.

В настоящее время иск находится на рассмотрении.