Во Владимирской области из-за жары начали мелеть Ока и Клязьма

Жара во Владимирской области привела к обмелению Оки и Клязьмы. Проект AllRivers изучил официальные данные государственного Центра регистра и кадастра. Оказалось, что уровень воды в Клязьме во Владимире и Коврове опустился до "минус 151 сантиметра" относительно нормального уровня. В Вязниках "минус 81 сантиметр"

Уровень воды в реке Ока в городе Муроме 24 августа составил − «минус 98 сантиметров», что почти в два раза меньше рекордной отметки падения.

По прогнозу синоптиков, жара сохранится до конца этой недели.