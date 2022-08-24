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Общество24 августа 2022 11:25

Во Владимирской области из-за жары начали мелеть Ока и Клязьма

Уровень рек опустился почти до минимальных значений
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Жара во Владимирской области привела к обмелению Оки и Клязьмы. Проект AllRivers изучил официальные данные государственного Центра регистра и кадастра. Оказалось, что уровень воды в Клязьме во Владимире и Коврове опустился до "минус 151 сантиметра" относительно нормального уровня. В Вязниках "минус 81 сантиметр"

Уровень воды в реке Ока в городе Муроме 24 августа составил − «минус 98 сантиметров», что почти в два раза меньше рекордной отметки падения.

По прогнозу синоптиков, жара сохранится до конца этой недели.