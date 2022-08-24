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Общество24 августа 2022 10:56

Полицейские поймали владимирца с коноплей в рюкзаке

По словам мужчины, растения он планировал переработать для личного потребления
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

20 августа сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Суздальскому району задержали 26-летнего жителя областного центра. В салоне автомобиля «ВАЗ», на котором передвигался задержанный, полицейские обнаружили рюкзак, предположительно, с наркосодержащими растениями.

Согласно проведенному исследованию, в рюкзаке находилась конопля, массой в высушенном виде более 25 граммов. По совам фигуранта, растения он планировал переработать для личного потребления, сообщает областное УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение и перевозка растений, содержащих наркотические средства". Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.