В Камешково шесть лет не могут расселить жильцов аварийного дома

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камешковского района провело проверку в части соблюдения прав жителей, оказавшихся в аварийных домах районного центра.

Выяснилось, что еще 22 сентября 2016 года многоквартирный дом №13 по улице Абрамова комиссия горадминистрации признала аварийным и подлежащим сносу, так как износ систем и коммуникаций оказался столь сильным, что проводить капремонт оказалось нецелесообразно. Вдобавок конструкции дома могли обрушиться, и создавали опасность для жильцов.

Однако с тех пор граждане так и живут в своих квартирах. В связи с этим прокуратура обратилась в Камешковский районный суд с иском, в котором потребовала расселить жильцов аварийного дома. Иск был удовлетворен в полном объеме, бездействие администрации признано незаконным.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.