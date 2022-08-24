В Юрьев-Польском районе отремонтировали два ФАПа

В сёлах Фроловское и Шихобалово Юрьев-Польского района по нацпроекту «Здравоохранение» отремонтировали два ФАПа.

Как сообщил главный врач Юрьев-Польской ЦРБ Олег Кондратьев, в ФАПах были заменены инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, сантехника, поставлено современное медицинское оборудование, а в медпункте села Фроловское еще и отремонтирована кровля.

В 2022 году программа модернизации первичного звена в Юрьев-Польском районе также затронула село Беляницыно, где был построен современный ФАП. Он пришел на смену старому медпункту, который располагался в приспособленном помещении без элементарных удобств. Уже этой осенью новый ФАП сможет принять первых пациентов. В этом году начнется капитальный ремонт ФАПа села Федоровское.

Кроме того, в этом году по программе модернизации первичного звена Юрьев-Польская ЦРБ начала получать современное медицинское оборудование – уже поступили аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, наркозный дыхательный аппарат и легковой автомобиль для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств.

Следующими этапами реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в Юрьев-Польском районе в 2023-2025 годах станет строительство ФАПа в селе Городище, проведение капитальных ремонтов амбулаторий в сёлах Небылое и Сима, ФАПов в селах Ополье, Подолец, Косинское и Андреевское.