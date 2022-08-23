Во Владимире произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями

Как сообщают в соцсетях жители Владимира, буквально на въезде в город в районе Загородного парка произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовой «Газели».

В Отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру уточнили, что инцидент случился около 7.00 в районе дома №81 по Судогодскому шоссе (адрес АЗС). Водитель автомобиля "Фольксваген" 1979 года рождения не предоставил преимущество молодому человеку 1993 года рождения, ехавшему на "Ладе" четырнадцатой модели. В результате удара пострадал парень на отечественной легковушке. Также в ГИБДД уточнили, что "Газель" в ДТП не участвовала.

После осмотра и оказания медицинской помощи врачи отпустили пострадавшего на домашнее лечение. В настоящее время по данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.