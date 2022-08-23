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Общество23 августа 2022 7:37

В Александрове начнут курсировать современные составы электричек

Они придут на смену более старшим поездам серии ЭД4М и ЭД2Т
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД», на днях с вокзала станции Ярославль-Главный в первый рейс отправился электропоезд серии ЭП2Д. Это новый шестивагонный состав, обладающий повышенной комфортностью, включая системы кондиционирования, обеззараживания воздуха, герметизированные проходы между вагонами, розетки-USB, современные системы пожаротушения и многое другое.

Эти поезда приходят на смену подвижному составу серий ЭД4М и ЭД2Т — такие электрички курсируют по линиям СЖД. В частности, новые электропоезда станут возить пассажиров из Ярославля в Александров и обратно. Так что поездки для жителей районного центра Владимирской области станут еще комфортнее.