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Происшествия23 августа 2022 6:10

Во Владимире пожарные потушили автомобиль на улице Вокзальной

ЧП случилось в первом часу ночи 23 августа возле дома №16 «а»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.48 диспетчеры Центрального пункта пожарной связи приняли информацию о горящей легковушке на улице Вокзальной во дворе жилого дома.

На место выехали девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их прибытия дымился моторный отсек автомобиля. Возгорание было локализовано и ликвидировано на площади 2 квадратных метра.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.