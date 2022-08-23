Во Владимире пожарные потушили автомобиль на улице Вокзальной

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.48 диспетчеры Центрального пункта пожарной связи приняли информацию о горящей легковушке на улице Вокзальной во дворе жилого дома.

На место выехали девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их прибытия дымился моторный отсек автомобиля. Возгорание было локализовано и ликвидировано на площади 2 квадратных метра.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.