В учреждениях здравоохранения и соцзащиты Владимирской области вновь ввели масочный режим.

22 августа прошло совещание, одной из тем которого стал коронавирус. В регионе темпы распространения инфекции небольшие, почти половина заболевших – люди трудоспособного возраста и старше 50 лет.

Во Владимирской области с 21 августа действует уже 364 койки для пациентов с COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет порядка 60 процентов. В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения вновь введен масочный режим. В области в полной готовности находятся лаборатории по проведению ПЦР-тестирования, в том числе, экспресс-диагностики. В наличии есть все виды вакцины.

Большинство заболевших находится на амбулаторном лечении. Самая большая нагрузка на медперсонал – в первичном звене и подразделениях скорой помощи.

Александр Авдеев поручил проработать вопрос материального стимулирования работников станций скорой помощи и представить в ближайшую неделю предложения о поддержке медиков.

– В связи с тем, что вирус отличается высокой контагиозностью, мы ожидаем примерно такого же количества заболевших, как и в прошлую волну пандемии. При этом рассчитываем, что «тяжелых» больных, требующих интенсивной терапии, будет немного. Тем не менее готовы и к неблагоприятному прогнозу. В регионе имеется в необходимом количестве запас лекарственных средств, в том числе дорогостоящих, и средств защиты, – отметил Константин Баранов.