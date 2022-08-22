Спектакль Владимирского театра драмы признали лучшим на фестивале «Островский FEST»

С 15 по 21 августа в Кинешме походил IV Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский FEST». В нем приняли участие театры из Санкт-Петербурга, Таганрога, Москвы, Костромы, Владимирской, Рязанской областей, а также из Армении, Азербайджана, Казахстана и Франции. Всего 18 театральных коллективов.

Владимирский театр драмы представил спектакль "Скрипка Ротшильда" по рассказу Антона Чехова в постановке Владимира Кузнецова. Постановка получила приз «За лучший спектакль». Поздравляем коллектив театра с этой наградой!

Напоминаем, что 174-й театральный сезон откроется 30 сентября в городском Дворце культуры (ул. Горького д.54) спектаклем "Доходное место".