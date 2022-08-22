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Здоровье22 августа 2022 7:20

Во Владимирской области 22 августа 2022 года коронавирусом заболели 157 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 августа 2022 года лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 35 сл. в г.Владимире, 17 сл. в Муромском, 16 сл. в Ковровском, 14 сл. в Александровском, 14 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Петушинском, 11 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Суздальском, 6 сл. в Вязниковском, 4 сл. в г. Радужный, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Гороховецком.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 154637 случаев заболевания (41954 сл. в г. Владимире, 17026 сл. в Муромском, 18207 сл. в Ковровском, 5690 сл. в Петушинском, 7468 сл. в Кольчугинском, 9929 сл. в Александровском, 6583 сл. в Юрьев-Польском, 13054 сл. в Гусь-Хрустальном, 1602 сл. в Судогодском, 3358 сл. в Собинском, 1450 сл. в г. Радужный, 5082 сл. в Киржачском, 3315 сл. в Камешковском, 2924 сл. в Гороховецком, 4045 сл. в Меленковском, 5484 сл. в Вязниковском, 5335 сл. в Суздальском, 2131 сл. в Селивановском).