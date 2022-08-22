В Петушинском районе ликвидирован лесной пожар у деревни Аниськино

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области в 13.47 поступила информация о лесном пожаре неподалеку от деревни Аниськино.

Как сообщают в чрезвычайном ведомстве региона, на место возгорания были направлены сотрудники Петушинского пожарно-спасательного гарнизона и представители Покровского участкового лесничества. К моменту их прибытия на место ЧП наблюдалось горение травяной подстилки.

Совместными усилиями пожар был локализован и ликвидирован на площади 0,3 гектара. Пожарным и лесникам удалось не допустить его дальнейшего распространения.