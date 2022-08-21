В ДТП под Владимиром с участием машины "Рено" погибли два человека

20 августа около 20.40 на 13 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими.

По предварительной информации областного УМВД, водитель автомобиля «Рено», двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер». В результате ДТП водитель «Рено» и его пассажир погибли, водитель и пассажир «Ленд Ровер» доставлены в больницу.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в тот же день около 23.20 на 116 км автодороги «Колокша-В.Дворики-Александров». Водитель автомобиля «БМВ», двигаясь в сторону Александрова, столкнулся со стоявшим для поворота автомобилем «Мицубиси Лансер», который от удара столкнулся со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем «Лада». Госпитализированы водитель «Мицубиси», водитель и трое пассажиров автомобиля «Лада», а также пассажир «БМВ». Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливают сотрудники полиции.