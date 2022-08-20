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Происшествия20 августа 2022 11:35

В Кольчугино легковой автомобиль врезался в автобусную остановку

Авария произошла около 11 часов утра 19 августа
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария произошла на 54 километре автодороги «Колокша — Кольчугино — Александров».

По предварительным сведениям Госавтоинспекции, житель Кольчугинского района 1977 года рождения, управлявший легковушкой «Киа Сид», выехал с дороги и на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался, больше в аварии никто не пострадал. Павильон остановки получил серьезные повреждения.

В настоящее время по данному факту в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.