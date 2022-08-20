Во Владимирской области за сутки подтвержден 131 случай коронавируса

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. На первом месте в сводке Владимир с 29 заразившимися, на втором Муромский район с 18 случаями, на третьем Гусь-Хрустальный район, где заболело еще 15 человек.

В Александровском районе подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом, в Петушинском районе 11, в Ковровском районе девять, в Кольчугинском районе семь, в Суздальском районе шесть, в Вязниковском районе четыре, в Киржачском и Камешковском районах, а также в Радужном по три, в Юрьев-Польском, Собинском, Меленковском и Селивановском районах по два, в Судогодском и Гороховецком районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрирован 154331 случай заражения коронавирусной инфекцией.