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Происшествия19 августа 2022 11:04

В Карабаново местный житель ударил ножом оскорбившего его обидчика

Однако потерпевший выжил, а обиженный мужчина предстал перед судом
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Александровский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Карабаново, обвинявшегося в покушении на убийство.

Судом установлено, что 1 августа минувшего года он взял нож и пошел домой к знакомому, который ранее нанес ему оскорбление.

Дома он ударил оппонента ножом в живот, но в результате мужчина выжил, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь.

После задержания житель Карабаново полностью признал свою вину, раскаялся и активно содействовал следствию. С учетом этих обстоятельств, а также того, что он имеет заболевания, суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.