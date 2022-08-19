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Происшествия19 августа 2022 9:00

В Суздальском районе автолюбитель задержан за повторную пьяную поездку

Он был остановлен ночью на одной из улиц Суздаля
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Суздальского района возбудили уголовное дело по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Фигурантом по нему проходит 35-летний местный житель.

Машину под управлением мужчины инспекторы ДПС остановили ночью 9 августа на территории районного центра. От водителя исходил запах алкоголя, так что ему предложили пройти освидетельствование, на что тот согласился. Результат теста показал, что автолюбитель действительно пьян, сам он с этим результатом согласился.

В ходе разбирательства оказалось, что суздалец уже имеет судимость за неоднократные поездки за рулем в пьяном виде. От управления его отстранили.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.