В Вязниках беременная женщина управляла машиной в нетрезвом виде

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, на днях Вязниковским городским судом был вынесен обвинительный приговор местной жительнице, которая обвинялась в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судом установлено, что ранее женщину уже останавливали «под мухой», но она отказалась проходить медицинское освидетельствование, за что была наказана. Тем не менее, 18 июня текущего года инспекторы ГИБДД снова остановили автомобиль под ее управлением на одной из улиц Вязников, и дама оказалась пьяна. Более того — на тот момент женщина была беременна.

Оказалось, что раньше женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения, однако с учетом беременности и наличия у нее малолетних детей суд приговорил автолюбительницу к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев. Также ее лишили права управления транспортом сроком на 1,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.