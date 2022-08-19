Во Владимирской области в мясе обнаружили мышьяк и антибиотики

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе исследований специалисты ведомства обнаружили мышьяк, содержавшийся в шпике, а также антибиотик офлоксацин в сервелате. Производителем оказалось предприятие из Ковровского района, которому поставлял сырье «Свинокомплекс Короча» из Белгородской области.

В связи с допущенным нарушением сотрудники регионального Россельхознадзора и прокуратуры прибыли с внеплановой проверкой к производителю в Ковровский район. Проверяющие обнаружили, что сырье здесь находилось в помещении для хранения специй, причем двери туалета выходили в производственные помещения. Также на хранении лежали продукты животного происхождения без маркировки. В производственных помещениях не обнаружились умывальники для рук с горячей водой, тут же хранились разнообразные материалы и вещества, которые не используются в приготовлении продуктов. Также был отмечен и ряд других нарушений организационного плана.

На предприятие были возбуждены дела об административных правонарушениях, по итогам рассмотрения которых организация была оштрафована на 30 тысяч рублей. Штраф был полностью оплачен.