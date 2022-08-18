В Вязниковском районе у бизнесмена изъято 7000 литров контрафактного спирта

Фото: УФСБ России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 52-летний предприниматель из Вязниковского района обвинен в незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции. На днях расследование уголовного дела было завершено.

По версии следствия, мужчина закупал и хранил «левый» спирт без лицензии, намереваясь его продавать. В ходе обысков сотрудники УФСБ по Владимирской области, которые и вышли на теневой бизнес, нашли и изъяли из автомойки и кафе, принадлежащих бизнесмену, разнообразную тару, в которой содержалась жидкость крепостью от 32 до 97 градусов. При этом исследования показали, что данные жидкости требованиям ГОСТ не соответствовали.

В общей сложности из кафе и автомойки было изъято 7000 литров контрафакта, стоимость которой эксперты оценили более чем в 2 миллиона 700 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Вязниковский районный суд.