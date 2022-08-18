Во Владимире адвоката задержали за попытки мошенничества и дачи взятки

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего адвоката, являющегося членом адвокатской палаты Москвы.

По версии следствия, он совершил посредничество во взяточничестве в крупном размере, а также покушение на особо крупное мошенничество.

Следователи полагают, что в январе текущего года адвокат в интересах осужденного предложил взятку в 300 тысяч рублей начальнику оперативного отдела одной из владимирских колоний, чтобы тот помог решить вопрос об условно-досрочном освобождении заключенного.

Также адвокат заявил родственнице осужденного, что ему необходимо 300 тысяч для начальника оперотдела, и еще 2 миллиона рублей якобы для должностных лиц, в чью компетенцию входит решение вопроса об условно-досрочном освобождении.

Однако как начальник оперотдела, так и родственница заключенного после беседы с адвокатом немедленно отправились в отдел собственной безопасности регионального УФСИН и в областной главк УФСБ, где рассказали о произошедшем. Так что после передачи денег женщине столичного защитника задержали. На время следствия его поместили в следственный изолятор.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Октябрьский районный суд Владимира, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.