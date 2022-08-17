Во Владимирской области в 2022 году могут открыть 85 километров трассы М-12

В ходе очередного рабочего совещания с участием главы области Александра Авдеева, руководителя ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко и глав подрядных организаций, обсуждались планы по возведению скоростного автобана в границах Владимирской области.

- Большую работу проводим по сдаче южного обхода Владимира. Рассчитываем запустить его в середине октября: на сегодня из 26 километров участка уже 13 в асфальтобетоне, установлены мачты освещения. Большая работа ведётся также на участке от пересечения с М-7 «Волга» – это 47 -10 километры до развязки М-12 и М-7 – сдадим в конце года. Итого более 85 километров по Владимирской области в этом году планируем запустить, – сообщил Вячеслав Петушенко.

Также уже в сентябре строители намерены сдать участок дороги в Московской области от Центральной кольцевой автодороги до А-108, что позволит объехать город Электроугли и, тем самым, сократить путь из Москвы до Владимира на один час. Кроме того, в планах — запустить досрочно движение по объезду Покрова, хотя дорожники называют его самым напряженным на всей трассе М-12 и одним из самых сложных.