В Гороховецком районе женщина украла банковские карты своих приятелей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гороховецкого района завершили расследование кражи, которая инкриминируется 31-летней местной жительнице.

По версии следствия, нынешним летом дама пила спиртное в компании приятелей, и воспользовавшись удобным моментом, похитила у них банковские карты и наличные деньги. Впоследствии дама, зная пин-код, сняла еще наличные, которые потратила на свои цели. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска почти сразу задержали подозреваемую, как только ее приятели обратились в полицию. Дама призналась в краже и заверила, что вернет все деньги.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.