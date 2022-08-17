Завершение реконструкции школы в Лакинске намечено на 1 сентября 2023 года

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16 августа в Собинском районе прошло выездное совещание по вопросам реконструкции здания лакинской школы №1.

Более 460 учеников этого учебного заведения вынуждены заниматься во вторую смену. Чтобы снять проблему, было решено реконструировать не эксплуатировавшееся несколько лет здание старой школы 1934 года постройки. На эти цели направлено более 315 млн рублей, в основном из областного бюджета.

«По контракту объект должен быть введён в эксплуатацию в 2024 году. Но поставили себе задачу за этот учебный год закончить работы, чтобы уже первого сентября 2023 года она открылась для детей. Это было бы правильно», – подчеркнул Александр Авдеев.

В новом корпусе будет оборудовано 14 учебных классов, спортивный и актовый залы, столовая на 166 мест, библиотека, медицинский кабинет. Также будет благоустроена прилегающая территория – запланировано строительство трёх спортплощадок и беговых дорожек.