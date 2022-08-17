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Общество17 августа 2022 7:01

Во Владимире мужчина погасил долг по алиментам после ареста дачного участка

Он задолжал крупную сумму на содержание своего ребенка
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, сотрудники отдела по Октябрьскому району возбудили исполнительное производство в отношении 43-летнего владимирца, который задолжал своему несовершеннолетнему ребенку более 100 тысяч рублей.

После развода с супругой ребенок остался с ней, но отец не спешил выплачивать алименты, так что в итоге дошло до судебных приставов.

Приставы выяснили, что у должника есть автомобиль отечественного производства, и наложили на него ограничения на регистрационные действия, однако по-настоящему повлиял арест дачного участка площадью 519 квадратных метров.

Как только участок был арестован, мужчина тут же погасил всю сумму долга и доплатил 7 процентов исполнительского сбора за то, что просрочил платежи.

В результате исполнительное производство было окончено.