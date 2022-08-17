Во Владимире мужчина погасил долг по алиментам после ареста дачного участка

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, сотрудники отдела по Октябрьскому району возбудили исполнительное производство в отношении 43-летнего владимирца, который задолжал своему несовершеннолетнему ребенку более 100 тысяч рублей.

После развода с супругой ребенок остался с ней, но отец не спешил выплачивать алименты, так что в итоге дошло до судебных приставов.

Приставы выяснили, что у должника есть автомобиль отечественного производства, и наложили на него ограничения на регистрационные действия, однако по-настоящему повлиял арест дачного участка площадью 519 квадратных метров.

Как только участок был арестован, мужчина тут же погасил всю сумму долга и доплатил 7 процентов исполнительского сбора за то, что просрочил платежи.

В результате исполнительное производство было окончено.