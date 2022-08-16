Муромлянин обвиняется в смертельном избиении человека и порче машины

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого сразу в трех преступлениях — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, в умышленном повреждении чужого имущества, а также в покушении на кражу.

По версии следствия, 12 декабря минувшего года мужчина в нетрезвом виде из чувства ненависти избил своего знакомого, причем сделал это дважды с интервалом в пять минут. К сожалению, впоследствии потерпевший скончался в отделении паллиативной медицинской помощи Муромской городской больницы №3.

А 15 сентября того же года обвиняемый поссорился с автолюбителем на пятидверной «Ниве». Ссора привела к тому, что агрессор схватил резиновую палку и принялся бить автомобиль, разбив решетку радиатора, переднюю фару, зеркала, повредив двери и крылья, а также накладку капота и даже крышку бензобака.

Наконец, 14 мая 2022 года этот же гражданин попытался угнать «Жигули» четвертой модели, но когда пытался завести автомобиль, замыкая провода в замке зажигания, был задержан подоспевшим хозяином и сотрудниками ГИБДД.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.