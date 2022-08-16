Во Владимирской области установлен четвертый класс пожарной опасности

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по сведениям владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 и 17 августа на западе региона сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс.

В связи с этим повышаются риски возникновения природных пожаров, в том числе торфяных, а также переход огня на жилые дома и хозпостройки в населенных пунктах. В связи с этим жителям и гостям региона рекомендуется не заниматься палами травы и не разводить открытый огонь.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам «101», «101» или «112».