Во Владимирской области за сутки подтверждено 83 заражения коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотрбнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки на территории региона подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом, из которых 16 случаев зарегистрировано во Владимире, что стало наибольшим показателем.

На втором месте в сводке Гусь-Хрустальный с 10 новыми случаями, на третьем Муромский район, где заболели еще девять человек.

В Ковровском и Александровском районах подтверждено по семь новых случаев заражения коронавирусом, в Петушинском и Суздальском районах по шесть, в Кольчугинском районе пять, в Юрьев-Польском районе по четыре, в Камешковском и Меленковском районах по три, в Судогодском и Киржачском, а также в Радужном по два и в Собинском районе один новый случай.

В Гороховецком, Вязниковском и Селивановском районах новых заражений за прошедшие сутки не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 153878 случаев заражения коронавирусом.