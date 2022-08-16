"Владимиртеплогаз" оштрафовали на 500 тысяч рублей за рухнувшую в Муроме крышу котельной

Январская история с рухнувшей в Муроме крышей котельной завершилась полумиллионным штрафом. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, их муромское отделение сразу же начала проверку того, насколько ООО «Владимиртеплогаз» следил за безопасностью на объекте.

В итоге, в прокуратуре установили, что следили за состоянием котельной так себе. Крыша была настолько дырявой, что после сильных дождей или при оттепели зимой вода протекала внутрь, из-за чего намокали стены здания. Все это приводило к тому, что кирпичная кладка крошилась и разрушалась. В результате произошло обрушение балки и плит перекрытия на находящееся внутри котельной оборудование.

Прокуратура в итоге возбудила в отношении компании административное дело по статье "грубое нарушение требований промышленной безопасности". "Владимиртеплогаз" привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере полумиллиона рублей.