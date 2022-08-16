Скончался бывший вице-мэр Владимира Юрий Андреевич Немков

15 августа 2022 года скончался Юрий Андреевич Немков, бывший заместитель главы города Владимира, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира.

Юрий Немков родился 11 апреля 1947 года во Владимире. В 1964 году, еще во время учебы во Владимирском строительном техникуме, он пошел работать в УНР-656. В 1972 году окончил Владимирский политехнический институт, его пригласили остаться в институте инженером по научно-исследовательской работе. В 1983 году Юрий Немков получил назначение на должность управляющего жилищным производственно-эксплуатационным трестом Ленинского райисполкома, а в 1991 он стал первым замом главы администрации Ленинского района города Владимира. В 2002 году он был назначен начальником управления ЖКХ администрации города Владимира, а в январе 2005 года возглавил администрацию Фрунзенского района.

В 2006 году опытнейшего специалиста и управленца вновь пригласили возглавить жилищно-коммунальную сферу столицы Владимирской области, на этот раз в статусе начальника управления ЖКХ - заместителя главы города Владимира. На этой ответственной должности Немков работал до 2008 года, до выхода на заслуженный отдых.

Прощание с Юрием Немковым состоится 17 августа 2022 года в 9.00 в ритуальном зале по адресу: улица Вокзальная, 47.