Во Владимире организация выплатила работнику крупный долг по зарплате

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, сотрудникам ОСП Октябрьского района Владимира поступили документы из трудинспекции о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате зарплаты.

Завод по производству вентиляционного оборудования задолжал своему сотруднику более 345 тысяч рублей. Приставы возбудили исполнительное производство и уведомили организацию о возможном применении принудительных мер, однако в итоге этого делать не пришлось — вскоре вся сумма долга была перечислена, и работник получил долгожданную зарплату.

Исполнительное производство было окончено.