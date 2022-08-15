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Общество15 августа 2022 14:05

Во Владимире организация выплатила работнику крупный долг по зарплате

Соответствующее решение приняла госурадственная трудовая инспекция
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, сотрудникам ОСП Октябрьского района Владимира поступили документы из трудинспекции о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате зарплаты.

Завод по производству вентиляционного оборудования задолжал своему сотруднику более 345 тысяч рублей. Приставы возбудили исполнительное производство и уведомили организацию о возможном применении принудительных мер, однако в итоге этого делать не пришлось — вскоре вся сумма долга была перечислена, и работник получил долгожданную зарплату.

Исполнительное производство было окончено.