Владимирским охотникам выдадут разрешения на добычу пушных животных

Как сообщает Госохотинспекция Владимирской области, с 25 августа ведомство начнет выдачу разрешений на добычу пушных видов животных. При этом речь идет только об общедоступных охотугодьях региона.

В грядущем сезоне охота будет осуществляться в следующие сроки:

- на зайца (беляк, русак) с 15 сентября 2022 по 28 февраля 2023 года; - на лисицу с 15 сентября 2022 по 28 февраля 2023 года; - на енотовидную собаку с 15 сентября 2022 по 28 февраля 2023 года; - на норку американскую с 15 октября 2022 по 28 февраля 2023 года; - на хорька (лесной, степной) с 15 октября 2022 по 28 февраля 2023 года; - на белку с 15 октября 2022 по 28 февраля 2023 года; - на горностая, ласку с 15 октября 2022 по 28 февраля 2023. Образцы квитанции на уплату госпошлины, а также бланки необходимых заявлений на осенне-зимнюю охоту можно найти в разделе «Разрешения на охоту» на официальном сайте Госохотинспекции Владимирской области.