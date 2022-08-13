Роспотребнадзор нашел в ряде детских лагерей Владимирской области нарушения при питании

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области с момента открытия детских оздоровительных лагерей провел уже 102 проверки этих организаций. Особый упор в ведомстве сделали на качестве воды и организации питания.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий отобрано и исследовано 25 готовых блюд по микробиологическим показателям; 70 – по санитарно-химическим показателям; 166 проб на вложение ингредиентов и суточную калорийность. Взято 915 смывов с объектов внешней среды на кишечную палочку.

В итоге не везде дети питались по всем правилам безопасности. Возбуждено 95 административных дел. В 65 случаях лагеря штрафовали на общую сумму 158 600 рублей. К счастью, случаев массовых отравлений или случаев возникновения инфекции в лагерях не зарегистрировано.