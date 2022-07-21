За первое полугодие владимирцы отдали мошенникам 40 миллионов рублей

Начальник городского УМВД Илья Исаченко отметил, что только за первое полугодие 2022 года жители Владимира отдали мошенникам больше 40 миллионов рублей. Чаще всего, жертвами аферистов становятся люди пожилого возраста, которые хуже ориентируются в мире новых технологий и привыкли безоговорочно доверять всем, кто произносит слова «социальная служба» или «полиция», просит помощи или сообщает о возникших проблемах у детей и внуков.

Как сообщают в областном УМВД, для профилактики таких преступлений полицейские, представители администрации и общественники проводят рейдовые мероприятия в торговых точках, финансово – кредитных организациях.

В июне и июле текущего года благодаря работникам ряда финансовых учреждений и сетевых магазинов, удалось предотвратить несколько фактов хищения у пожилых жителей Владимира денежных средств в общей сумме более 7 миллионов рублей.

Сотрудники банковского сектора и крупных торговых сетей Андрей Субочев, Мария Лукина, Алла Шмуклер, Артем Алабов, Владислав Трофименко, Татьяна Виноградова и Елена Алёшина получили благодарности начальника Управления МВД России по городу Владимиру и ценные подарки от городской администрации.