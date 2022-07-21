Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 10:57

Школа в Судогодском районе будет носить имя погибшего в ходе спецоперации Героя РФ

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

Андреевская средняя общеобразовательная школа, что находится в Судогодском районе, будет носить имя Героя РФ Алексея Курганова, сообщает ТАСС.

Алексей Курганов погиб 7 марта в ходе специальной военной операции на территории Украины. Глава администрации Судогодского района уже подписал постановление о присвоении школе его имени. Дело в том, что Алексей Курганов был выпускником Андреевской сельской школы.

В сентябре 2022 года на школе планируется установить мемориальную доску, посвященную военнослужащему.