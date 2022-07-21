Школа в Судогодском районе будет носить имя погибшего в ходе спецоперации Героя РФ

Андреевская средняя общеобразовательная школа, что находится в Судогодском районе, будет носить имя Героя РФ Алексея Курганова, сообщает ТАСС.

Алексей Курганов погиб 7 марта в ходе специальной военной операции на территории Украины. Глава администрации Судогодского района уже подписал постановление о присвоении школе его имени. Дело в том, что Алексей Курганов был выпускником Андреевской сельской школы.

В сентябре 2022 года на школе планируется установить мемориальную доску, посвященную военнослужащему.