В Гусь-Хрустальном районе сиротам дали квартиры лишь после вмешательства прокуратуры

В Гусь-Хрустальном районе четыре человека сумели получить положенные им по закону квартиры лишь после вмешательства межрайонной прокуратуры. Четверо сирот обратились туда за помощью, так как хоть они и относятся к той категории лиц, что подлежат обеспечению жилыми помещениями по достижению возраста 18 лет, однако по факту никто из них жилья не получил.

По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Гусь-Хрустального района предоставить жилые помещения по договорам социального найма. Требования прокурора судом удовлетворены. Решение суда исполнено. Четырем сиротам предоставлены однокомнатные квартиры.