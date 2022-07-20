В Гороховце украли пять крышек канализационных люков

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Нижегородской области. Он обвиняется в краже.

В октябре прошлого года внимание находящихся на маршруте патрулирования инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД привлекла иномарка с номерными знаками соседнего региона, медленно передвигающаяся ночью по одной из улиц города Гороховца. Полицейских насторожило, что задняя часть автомобиля заметно «просела». Остановив транспортное средство, госавтоинспекторы обнаружили в салоне на заднем пассажирском сидении пять металлических крышек канализационных люков, - сообщает областное УМВД.

Водитель признался, что крышки похитил. Уже на следующий день в дежурную часть полиции поступило несколько сообщений о хищении крышек канализационных люков. Общий материальный ущерб превысил 9 тысяч рублей.

Похищенное имущество возвращено владельцам. Уголовное дело направлено в суд.