Во Владимирской области 20 июля коронавирус диагностирован у 19 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 июля лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев во Владимире, 4 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Кольчугинском, по 2 в Ковровском и Собинском, по 1 заболевшем - в Юрьев-Польском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152556 случаев заболевания (41501 сл. в г. Владимире, 16837 сл. в Муромском, 17983 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7338 сл. в Кольчугинском, 9751 сл. в Александровском, 6505 сл. в Юрьев-Польском, 12789 сл. в Гусь-Хрустальном, 1585 сл. в Судогодском, 3330 сл. в Собинском, 1414 сл. в г. Радужный, 5041 сл. в Киржачском, 3225 сл. в Камешковском, 2900 сл. в Гороховецком, 4001 сл. в Меленковском, 5448 сл. в Вязниковском, 5232 сл. в Суздальском, 2122 сл. в Селивановском).