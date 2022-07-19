Во Владимирской области из-за М-12 высадят более 43 тысяч саженцев сосны

На сайте Госзакупок появился контракт на выполнение работ по лесовосстановлению сразу в четырех областях (Владимирской, Московской, Костромской и Волгоградской), где ведется активное строительство трассы М-12. Победитель торгов должен будет высадить во Владимирской области 43760 саженцев сосны.

Большая часть молодых деревьев будет посажена на территории Качаловского участкового лесничества в Селивановском районе (36260 сеянцев). Еще 7500 деревьев посадят в Чертковском заречном участковом лесничестве, что также располагается в Селивановском районе.

Всего на лесовосстановление в четырех регионах выделена внушительная сумма в 156 158 002,80 рублей.