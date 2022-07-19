В Муроме сгорела котельная

19 июля в 00.54 поступило сообщение о пожаре в котельной по адресу: Муром, Радиозаводское шоссе, д.23. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется.

На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение котельной по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные не дали распространиться огню, и оперативно ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.